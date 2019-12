Tutte le probabili formazioni della 15ª giornata di Serie A

TORINO - La Juventus ha la ghiotta possibilità di riportarsi in testa alla classifica approfittando dello 0-0 casalingo ottenuto dall'Inter nell'anticipo della 15ª giornata di Serie A contro la Roma. All'Olimpico, tuttavia, contro una Lazio lanciata da sei vittorie consecutive e terzo posto in campionato, non sarà un'impresa semplice, ma i bianconeri sono alla ricerca dei tre punti. Allo stesso modo il Napoli di Ancelotti, che non vince da quasi due mesi, affronterà l'Udinese alla Dacia Arena, mentre nel pomeriggio l'Atalanta ospita il Verona nel proprio stadio per una sfida tra Gasperini e Juric, allievo contro maestro. Lunch match di giornata, invece, che si gioca in Puglia tra Lecce e Genoa, mentre alle 15 le solite tre partite tra cui spicca una sfida interessante tra Torino e Fiorentina. I granata senza Belotti, i Viola senza Ribery, ma entrambe con l'obiettivo vittoria. Le altre gare sono Sassuolo-Cagliari e Spal-Brescia, mentre alle 18 la Samp di Ranieri ospita il Parma e si chiude con la sfida tra Bologna e Milan al Dall'Ara.

Ecco tutte le probabili formazioni:

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-HELLAS VERONA (ORE 15)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. ALL.: Gasperini. A DISP.: Sportiello, Rossi, Masiello, Kjaer, Arana, Hateboer, De Roon, Ibanez, Malinovskyi, Barrow. INDISPONIBILI: D.Zapata. SQUALIFICATI: -.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni, Di Carmine. ALL.: Juric. A DISP.: A.Berardi, Radunovic, Kumbulla, Vitale, Adjapong, Empereur, Danzi, Wesley, Henderson, Verre, Stepinski, Pazzini, Tutino. INDISPONIBILI: Badu, Bessa, Salcedo, Tupta. SQUALIFICATI: Gunter.