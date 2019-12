Diretta Lazio-Juventus ore 20.45: come vederla in tv e probabili formazioni

TORINO - Obiettivo tre punti per la Juventus che può riportarsi in vetta alla Serie A, dopo una sola giornata di assenza, grazie al pareggio dell'Inter contro la Roma a San Siro. La Lazio di Inzaghi, tuttavia, non è di certo un ostacolo semplice da superare dal momento che i biancocelesti sono reduci da sei vittorie di fila e vogliono mettere in fila anche la settima infliggendo la prima sconfitta stagionale ai bianconeri. Sarri non ha pensieri riguardo la Champions, vista la qualificato e il primo posto già assicurati, ma farà di tutto per provare a vincere ancora all'Olimpico in casa della Lazio dove i bianconeri non perdono dal 2003. Inzaghi vorrà sfruttare la grande vena offensiva dei suoi uomini, Ciro Immobile su tutti: 17 gol in 14 giornate, capocannoniere del campionato e a caccia di altri record da battere. In un Olimpico pieno, i biancocelesti proveranno a fermare l'egemonia della Juventus grazie al secondo miglior attacco del campionato, ma la squadra di Sarri avrà la voglia di superare di nuovo l'Inter in classifica sfruttando la miglior difesa della Serie A per avere la meglio sulla squadra capitolina.

Serie A, Lazio-Juventus in diretta dalle 20.45

Lazio-Juventus, come vederla in tv

La sfida dell'Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus, in programma oggi alle ore 20.45, sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Dazn 1 (canale 209 di Sky).

Lazio-Juventus, probabili formazioni

Scelte quasi obbligate per Inzaghi che dovrebbe affidarsi ai suoi fedelissimi per conquistare la settima vittoria di fila. Correa-Immobile in avanti con Lazzari e Lulis sulle fasce. Sarri, invece, dovrebbe scegliere Dybala in avanti accanto a Cristiano Ronaldo, mentre De Sciglio in difesa dovrebbe essere preferito a Cuadrado sulla fascia destra.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.

A DISP.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Parolo, Cataldi, Jony, Caicedo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. ALL.: Sarri.

A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Danilo, Cuadrado, Emre Can, Rabiot, Higuain, Pjaca.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

DIRETTA TV: Segui Lazio-Juventus in esclusiva su DAZN