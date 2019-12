Tutte le probabili formazioni della 16ª giornata di Serie A

TORINO - Dopo le ultime gare della fase a gironi di Champions ed Europa League, ecco che ritorna la Serie A con la 16ª giornata. A dare inizio a questo turno è la sfida salvezza tra il Brescia di Corini, alla ricerca del bis dopo la vittoria contro la Spal, e il Lecce di Liverani. Si prosegue con il nuovo Napoli di Gattuso pronto a scendere in campo al San Paolo contro il Parma. In serata, invece, è protagonista il derby tra Genoa e Sampdoria che vale già tantissimo per entrambe le formazioni. Il lunch match di giornata è tra Verona e Torino con i granata di Mazzarri a caccia della terza vittoria consecutiva. Solite tre gare di domenica alle 15: la Juventus che ospita l'Udinese e le sfide tra Bologna-Atalanta e Milan-Sassuolo. Alle 18, invece, è il turno della Roma di Fonseca che ospita una Spal in crisi, mentre al Franchi la sfida tra Fiorentina e Inter si preannuncia spettacolare con i viola reduci da quattro ko consecutive e i nerazzurri che vogliono vincere ancora fuori casa. Chiusura della giornata dedicata allo scontro diretto europeo tra Cagliari e Lazio in campo lunedì alle 20.45.

Ecco tutte le probabili formazioni della 16ª giornata:

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-LECCE (ORE 15)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Magnani, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Balotelli. ALL.: Corini. A DISP.: Alfonso, Gastaldello, Mangraviti, Zhmral, Spalek, Alfr.Donnarumma, Ayé, Morosini. INDISPONIBILI: Dessena. SQUALIFICATI: Cistana.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Dell’Orco, Rossettini, Calderoni; Mayer, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Babacar. ALL.: Liverani. A DISP.: Riccardi, Vera, Benzar, Farias, Pierno, Dubickas, Vigorito, Gallo, Falco, Lapadula, Lo Faso. INDISPONIBILI: Mancosu, Meccariello, Dumancic, Imbula. SQUALIFICATI: Lucioni, Petriccione.

