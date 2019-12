Brescia-Lecce 3-0, funziona la cura Corini

Subito padroni di casa pericolosi con Romulo , pescato da Torregrossa : conclusione respinta con i piedi da Gabriel . Corini sceglie il 4-3-1-2 con l'ex Genoa e Lazio alle spalle del capitano e di Balotelli. Il Brescia perde Ndoj per infortunio prima della mezz'ora - dentro Spalek - e passa qualche minuto più tardi, dopo aver tremato per una bella conclusione di Calderoni respinta da Alfonso, titolare al posto di Joronen tra i pali. Il vantaggio arriva sugli sviluppi di un piazzato: Torregrossa rimette in mezzo di testa, Spalek gira malamente verso la porta, Chancellor insacca a porta sguarnita. Da registrare, nel primo tempo, le proteste del Lecce per un contatto con Lapadula protagonista in area di rigore: per l'arbitro Irrati è fallo in attacco.

Gabriel regala il 2-0, Spalek cala il tris

Con il primo tempo ormai prossimo ai titoli di coda, Gabriel affossa i suoi. Punizione di Tonali diretta verso il fondo, il portiere del Lecce esce e lascia sfilare, non notando la presenza di Sabelli alle sue spalle: il terzino salva tutto rimettendo in mezzo, Torregrossa può appoggiare comodamente in rete senza il minimo disturbo. Il gol affossa le speranze del Lecce, che nella ripresa rischia il tracollo. Gabriel salva su Balotelli e Sabelli, ancora Super Mario protagonista in due occasioni ma senza fortuna. L'ingresso di Falco non cambia lo spartito, al quarto d'ora il Brescia cala il tris: Torregrossa vince un duello fisico con Rispoli e premia la sovrapposizione di Bisoli, tocco in mezzo per Spalek che non sbaglia a porta vuota. La Mantia e Babacar sprecano le occasioni per riaprire il match, Romulo fa altrettanto per due volte con il pallone del 4-0. In mezzo, anche una traversa colpita da una conclusione di Balotelli deviata da un difensore. Il Brescia sale a quota 13 punti in classifica, due in meno rispetto al Lecce.