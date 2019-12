Diretta Juve-Udinese ore 15: dove vederla in tv e probabili formazioni

TORINO - La Juve deve riscattare la sconfitta di sabato scorso contro la Lazio (primo ko stagionale per la squadra di Sarri) e oggi affronta alle 15 all' Allianz Stadium l' Udinese . La squadra di Gotti , dopo il successo al Ferraris contro il Genoa (3-1), nelle ultime quattro partite ha collezionato solo due punti, frutto dei pareggi interni contro Spal e Napoli . La classifica dice 15 punti, solo due in più del Brescia (le Rondinelle devono recuperare il match contro il Sassuolo). La squadra di Sarri vincendo oggi balzerebbe momentaneamente di nuovo in testa in attesa della partita dell'Inter, che nel posticipo delle 20.45 sfiderà una Fiorentina in piena crisi. L'ultima vittoria dei friulani in casa della Juve risale alla prima giornata della stagione 2015-16, quando un gol di Thereau costrinse alla sconfitta la squadra allora allenata da Massimiliano Allegri.

Juve-Udinese: dove vederla in tv

Juve-Udinese è in programma oggi alle ore 15 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Skygo.

Juve-Udinese: le probabili formazioni

Sarri recupera Bentancur a centrocampo, costretto a uscire per infortunio nel primo tempo della sfida contro la Lazio. L'uruguaiano dovrebbe partire dall'inizio, vista anche l'assenza per squalifica di Pjanic, con Rabiot e Matuidi che dovrebbero agire ai suoi fianchi. Confermato ancora Bernardeschi nel ruolo di trequartista, mentre in avanti dovrebbero partire dal primo minuto Dybala e Cristiano Ronaldo, con Higuain pronto a entrare a partita in corso. Gotti, invece, dovrebbe schierare i suoi con l'ormai collaudato 3-5-2. In avanti spazio alla coppia Lasagna-Okaka.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. ALL.: Sarri. A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, De Sciglio, Ramsey, Emre Can, Muratore, Douglas Costa, Pjaca, Higuain.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Mandragora, Fofana, De Paul, Stryger Larsen; Lasagna, Okaka. ALL.: Gotti. A DISP.: Nicolas, Perisan, Sierralta, Becao, Opoku, Walace, Barak, Pussetto, Nestorovski, Teodorczyk.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.