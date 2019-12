Diretta Roma-Spal ore 18: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

ROMA - Dopo aver conquistato la qualificazione ai sedicesimi di Europa League grazie al pareggio interno contro il Wofsberger, la Roma torna a pensare al campionato e oggi alle 18 sfida la Spal all'Olimpico. Nell'ultima gara di campionato i giallorossi hanno conquistato un punto importante in casa della capolista Inter e con 29 punti occupano il quinto posto insieme al Cagliari. I sardi domani affronteranno la Lazio terza in classifica, pertanto la squadra di Fonseca dovrà cercare di recuperare qualche punto sulle dirette rivali per un posto in Europa. La squadra di Semplici, invece, non è ancora riuscita a ingranare la marcia e con soli nove punti è il fanalino di coda del nostro campionato. L'ultimo successo risale a oltre due mesi fa (1-0 interno contro il Parma). I giallorossi, però, non devono farsi ingannare dalla classifica. La Spal, infatti, la scorsa stagione è stata l'unica squadra in grado di battere la Roma sia nel girone d'andate che in quello di ritorno, pertanto sarà necessario dare il 100% per conquistare i tre punti.

