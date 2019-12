Diretta Sampdoria-Juve ore 18.55: le formazioni ufficiali

GENOVA - La Juve, prima di volare a Riad per la finale di Supercoppa Italiana in programma domenica alle 17.45 contro la Lazio, affronta stasera alle 18.55 la Sampdoria nel match valido per la 17ª giornata di Serie A. I bianconeri, dopo il ko all'Olimpico proprio contro la formazione di Simone Inzaghi, sono tornati alla vittoria domenica battendo l'Udinese per 3-1. Sarri ha messo in campo il tridente Higuain-Dybala-Ronaldo dal primo minuto, una formula che sembra aver funzionato. Di fronte stasera ci sarà una Sampdoria reduce dal successo di sabato nel derby contro il Genoa. Gabbiadini, entrato al posto di Ramirez a un quarto d'ora dalla fine, ha regalato i tre punti alla squadra di Ranieri, che ora si trova a +2 dal Brescia terzultimo (le Rondinelle stasera alle 20.45 recupereranno il match della settima giornata contro il Sassuolo).

Sampdoria-Juve: dove vederla in tv

Sampdoria-Juve è in programma stasera alle ore 18.55 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez, Caprari. ALL.: Ranieri.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain; Ronaldo. ALL.: Sarri.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.