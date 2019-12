Sampdoria-Juve 1-2: Ronaldo, gol da NBA e Sarri sorride

Cristiano Ronaldo salta a 2 metri e 56 centrimetri, segnando il più bel gol della sua carriera italiana. L’impressionante gesto atletico che lo equipara a un cestista Nba (la media dei salti nel campionato di basket americano è 2,57) illumina la serata e allunga la serie positiva di CR7, sempre più in forma, sempre più determinante, sempre più lui, semplicemente il più grande. La rete del 2-1 è la copertina, ma non è tutto il libro, perché se Cristiano Ronaldo sta trovando spettacolari vette di ispirazione, Dybala allunga il suo momento magico e la Juventus tutta ci sta prendendo gusto: il sarrismo bianconero germoglia intorno al tridente dei due fenomeni con Higuain, il fuoriclasse operaio che garantisce gli equilibri e apre gli spazi. Non è ancora un sistema perfetto, necessita per esempio di una più rigorosa messa a punto dei meccanismi difensivi, perché spazi e occasioni a disposizione degli avversari sono ancora troppi per chi deve «tritare le partite» (Sarri dixit). Inoltre, la precisione nei passaggi, che in alcune fasi della partita cala pericolosamente, è fondamentale per evitare di innescare contropiede sanguinosi. Ma la Juventus, in compenso, sembra aver varcato il confine mentale verso cui l’ha spinta e la sta spingendo il suo tecnico: attaccare sempre, aggredire alti, far girare la palla con rapidità. E il risultato è la sensazione di dominio totale e annichilente che la Juventus è in grado di dare per lunghi tratti di partita, nei quali incastona diamanti calcistici, come i due gol di questa sera, ma anche periodi di sofferenza nei quali deve affidarsi al cuore e all’esperienza della fase difensiva di allegriana memoria. Nella parte centrale della ripresa contro la Samp accade questo e Sarri non ne è certamente entusiasta, per quanto deve essergli piaciuto rivedere la capacità di reggere l’urto mancata contro Sassuolo e Lazio.