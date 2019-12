Inter-Genoa 4-0: Lukaku-Esposito show, Conte riprende la Juve

MILANO - Il testa a testa continua e si fa più appassionante che mai. Juventus e Inter chiudono l’anno appaiate in testa alla classifica con 42 punti: Sarri batte la Sampdoria, Conte non è da meno e nell’ultima del 2019 supera 4-0 il Genoa di Thiago Motta con una rosa priva ancora di Barella e Sanchez e quest’oggi anche degli squalificati Lautaro Martinez e Brozovic. Protagonisti del sabato nerazzurro Lukaku e il baby Esposito , in campo dal 1’ al posto del Toro. Doppietta per l’attaccante belga (12 in campionato), primo gol in A (su rigore) per il giovanissimo azzurro. Di Gagliardini , invece, la rete del momentaneo 2-0. E l’assist è di Lukaku…

Gol e assist per Lukaku

Genoa mai pericoloso, la squadra di Conte gioca sul velluto e domina il primo tempo. Radu si supera sul colpo di testa di Gagliardini ma non può nulla su quello di Lukaku, che al 31’ piazza in rete l’assist di Candreva dopo un retropassaggio errato di Cassata. Passano soltanto due minuti, il tempo necessario all’attaccante belga per trasformarsi da uomo-gol a rifinitore: suggerimento a Gagliardini e botta vincente (deviata da Romero) per il 2-0 nerazzurro. Candreva avrebbe l’opportunità di siglare il tris e chiudere definitivamente i giochi, Lukaku stavolta si mette sulla traiettoria e sposta accidentalmente sul fondo il sinistro dell’ex esterno della Lazio.

Primo gol in A per Esposito

Un altro sciagurato retropassaggio della squadra rossoblù (questa volta Romero) per poco non regala la doppietta personale a Lukaku, che manca incredibilmente l’appuntamento con il gol davanti a Radu: poi è Sanabria a tentare di far tornare i suoi in partita con una bella conclusione che chiama Handanovic allo straordinario. Game over al 64’: Agudelo stende Gagliardini in area, Lukaku lascia il rigore a Esposito e il baby talento di Conte infila splendidamente il 3-0 facendo venire giù l’intero San Siro. Il calvario di Thiago Motta prosegue al 71’ con la seconda rete dell’ex attaccante del Manchester United: il mancino da fuori area è clamoroso e spacca la porta di Radu. Nel finale un’altra buona notizia per il tecnico nerazzurro ed è il ritorno di Sensi dopo il problema agli adduttori.