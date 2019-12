Torino-Spal 1-2: Rincon non basta. Petagna punisce Mazzarri

TORINO - Nonostante il vantaggio-lampo di Rincon dopo appena quattro minuti, il Torino crolla in casa con la Spal: il destro potente di Strefezza al 42' ed il colpo di testa di Petagna a 9' dal triplice fischio finale, regalano l'insperato successo a Semplici, che abbandona così l'ultimo posto della classifica di Serie A, occupato ora dal Genoa, salendo a quota 12 punti. I ragazzi di Mazzarri, lasciati in dieci da Bremer al 56', restano invece fermi a 21.

Torino-Spal 1-2, tabellino e statistiche

Torino, gol-lampo di Rincon

Walter Mazzarri, dopo il clamoroso 3-3 con l'Hellas Verona, riprende la propria rincorsa all'Europa schierando il Torino col 3-4-2-1: Verdi e Berenguer dietro Belotti, Lukic vince il ballottaggio con Meité in mediana accanto a Rincon ed Ansaldi-Ola Aina sulle fasce. La Spal ultima in classifica si presenta invece col 3-5-2: Strefezza titolare sull'out mancino, facendo così scalare Igor sul centro-sinistra in difesa, Valoti in cabina di regia e Paloschi-Petagna terminali offensivi. Assolo granata in avvio: dopo una sventagliata dell'argentino ex Inter intercettata da Berisha, la punizione di Verdi è respinta corta da Vicari, con Rincon che spara in porta con un violentissimo destro, portando avanti il Toro dopo appena 4', gol più veloce dei piemontesi in stagione. Sbloccato il risultato, però, i ragazzi di Mazzarri non affondano, lasciando invece pericolosamente il pallino del gioco in mano alla formazione estense. Al 19', Strefezza semina il panico sulla corsia mancina, poi lascia partire un tiro preciso e velenoso su cui è strepitosa la risposta di Sirigu. Il giovane italo-brasiliano, lo scorso anno in prestito alla Cremonese, è protagonista anche tre soli giri di lancetta più tardi: il suo cross pesca libero in area Paloschi che incrocia di testa, col pallone fuori non di molto.

Il Toro spreca, la Spal fa 1-1 con Strefezza

Nel momento migliore della Spal, torna a pungere il Torino, che non riesce però a bucare Berisha in nessuna delle tre super-occasioni prodotte: al 29' Berenguer sguscia via in dribbling, tentando il tiro dalla distanza, col portiere albanese che si allunga e devia in angolo. L'estremo difensore ex Lazio ed in prestito dall'Atalanta è poi strepitoso su Belotti al 32', dopo il pregevole dai e vai del Gallo con Rincon. Quindi, due minuti dopo, si oppone alla ravvicinata deviazione sotto porta di Bremer, al termine di un batti e ribatti in area nato da una conclusione di Nkoulou. La Spal, chiusa nella propria metà campo, esce dal guscio e colpisce a 3' dal riposo: sul cross di Cionek, Petagna, contrastato, sfiora il pallone, che giunge sui piedi dell'indemoniato Strefezza che, senza pensarci troppo, calcia in diagonale di prima intenzione, fulminando Sirigu. Al primo di recupero, poi, è ancora l'italo-brasiliano ad ispirare, Valoti ricama di tacco per l'accorrente Petagna che calcia da fuori: tiro centrale, l'ex portiere di Palermo e Psg blocca a terra. Il primo tempo volge al termine sull'1-1, lasciando in dote a Mazzarri (ammonito) la non invidiabile situazione di un pareggio interno con il fanalino di coda di A, tre cartellini gialli ed una sostituzione, spesa per l'infortunio occorso ad Ansaldi (con Laxalt mandato in campo al suo posto).