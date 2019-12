L'Atalanta annienta il Milan: 5-0 con Ilicic super

BERGAMO - L’ Atalanta riprende la rincorsa alla zona Champions League annientando un Milan che ricade paurosamente nelle incertezze della gestione Giampaolo: al Gewiss Stadium finisce 5-0 per la squadra di Gasperini. Nel primo tempo i nerazzurri mettono subito in chiaro le cose schiacciando un Milan impacciato, che rischia di capitolare già al 2’ su un tiro di Ilicic, parato in tuffo da Donnarumma . Il portierone rossonero non può nulla però al 10’, quando Gomez lo fulmina con una saetta sotto l’incrocio. Al 15’ Pasalic colpisce la traversa, poi ci prova Musacchio per il Milan, ma è l’Atalanta a dominare. Non impensieriscono più di tanto Gollini i tentativi dalla distanza di Rodriguez e Calhanoglu. E’ anzi Ilicic a sfiorare il raddoppio al 39’ con Donnarumma che è bravissimo a parare.

L'Atalanta dilaga nella ripresa

Nella ripresa la Dea dilaga, annichilendo la squadra di Pioli: il meritato raddoppio matura al 61’ su un diagonale di Gosens, toccato in rete da Pasalic. I rossoneri reclamano per un fuorigioco del croato (ex milanista) che però è in posizione regolare. La sinfonia dell’Atalanta prosegue senza sosta con il tris al 63' di Ilicic, che infila Donnarumma dopo una serie di finte che disorientano Calabria, e con il poker al 72' ancora dello sloveno che evita Suso con una finta e manda la palla sotto l’incrocio con un sinistro a giro. Il Milan è ko, mentre i tifosi bergamaschi gridano olé al torello dei propri beniamini. Donnarumma è prodigioso su Castagne, ma poi esce in ritardo di piede favorendo il 5-0 segnato da Muriel all'83'. Il pokerissimo è servito: l’Atalanta è quinta a 4 punti dalla zona Champions, il Milan ripiomba in crisi, fermo a 21 punti in 17 giornate.

ATALANTA-MILAN, TABELLINO E STATISTICHE