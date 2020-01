Diretta Juventus-Cagliari ore 15: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

TORINO - Volta pagina la Juventus. Il 2019 si è chiuso con la sconfitta in Supercoppa per mano della Lazio, ora bisogna ripartire dal campionato. Sarri ancora non è riuscito a tirare fuori il massimo dai suoi calciatori, vorrebbe più certezze in questa seconda parte di stagione. Battere il Cagliari vorrebbe dire mettere una notevole pressione all'Inter, impegnata in trasferta contro il Napoli. Dal canto suo, la squadra sarda non ci sta a fare da vittima sacrificale. Le sconfitte con Lazio e Udinese hanno bloccato il percorso di crescita della formazione di Maran, che non vince in campionato dallo scorso 2 dicembre.

SEGUI LA DIRETTA DI JUVENTUS-CAGLIARI SUL NOSTRO SITO

Dove vedere la partita in tv

La sfida dell’Allianz Arena sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A ed in pay-per-view su Now TV. La partita sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Cagliari

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. ALL.: Maran.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste