Diretta Milan-Sampdoria ore 15: dove vederla in tv e probabili formazioni

MILANO - Non vuole distrazioni Stefano Pioli. L'arrivo, o meglio, il ritorno di Ibrahimovic a San Siro non deve spostare l'attenzione dalla sfida contro la Sampdoria. Il Milan ha assolutamente bisogno dei tre punti per tornare a inseguire l'Europa. Dopo lo schiaffio rimediato dall'Atalanta a Bergamo, i rossoneri provano a rialzarsi. Per farlo dovranno battere la squadra di Ranieri, che per il 2020 spera in una salvezza. Ancora presto per fare i conti, ma la zona retrocessione al momento dista appena un punto. Non proprio la condizione migliore per lavorare in serenità.

Dove vedere la partita in tv

La sfida tra Milan e Sampdoria si disputerà lunedì 6 gennaio alle ore 15 a San Siro: il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 253 e in streaming su SkyGo.

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria

Calabria e non Conti in difesa, Krunic e non Kessie a centrocampo. Le consonanti restano le stesse, cambiano gli interpreti. In attacco Pioli si affiderà al tridente composto da Suso, Piatek e Calhanoglu, aspettando Zlatan. Solo un dubbio di formazione per Ranieri, che torna al 4-4-2. Niente trequartisti, sulla fascia destra ballottaggio aperto tra Depaoli e Thorsby.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. ALL.: Pioli.

A DISP.: Ant. Donnarumma, Reina, Conti, Gabbia, Caldara, Kessie, Paquetà, Brescianini, Maldini, Castillejo, Leão, Ibrahimovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Depaoli, Vieira, Jankto, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini. ALL.: Ranieri.

A DISP.: Seculin, Falcone, Regini, Augello, Chabot, Thorsby, Ekdal, Ramirez, Leris, Maroni, E. Rigoni, Bonazzoli.

ARBITRO: Massa di Imperia.