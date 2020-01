Attentato a Kovacevic, ex di Juve e Lazio: spari alle gambe

TORINO - L'ex attaccante di Juventus e Lazio, Darko Kovacevic è stato aggredito in Grecia fuori dalla sua abitazione da aggressori non ancora individuati. Appena uscito di casa il dirigente della federazione calcistica serba è stato sparato ad una gamba. Secondo quanto riportato dai media locali il 46enne, trasportato immediatamente in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ancora non si conosce, invece, il movente dell'assalto. L'auto usata dagli aggressori è stata ritrovata bruciata a pochi chilometri da Glyfada, quartiere a sud di Atene dove abita Kovacevic.