Diretta Cagliari-Milan ore 15: come vederla in tv e probabili formazioni

CAGLIARI - Cagliari e Milan si affronteranno alla Sardegna Arena nel match che aprirà la 19esima giornata di Serie A. I padroni di casa sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato contro Lazio, Udinese e Juventus. La vittoria in campionato manca dal 2 dicembre, data del 4-3 rifilato alla Sampdoria. I sardi sembrano essere in leggero calo ma dovranno difendere la sesta piazza, valida per l'Europa League, dagli assalti del Napoli, attualmente a - 5. I rossoneri, dopo la pesante sconfitta di Bergamo, non sono riusciti ad andare oltre il pareggio nella gara interna con la Sampdoria. Oggi Ibrahimovic dovrebbe partire dal primo minuto e proverà a regalare una gioia che manca da un mese ai propri tifosi.

Come vederla in tv

Cagliari-Milan si gioca oggi, sabato 11 gennaio, alle 15.00 alla Sardegna Arena. La partita verrà trasmessa su Sky, canale 202, ed in streaming su SkyGo.

SEGUI LA DIRETTA DI CAGLIARI-MILAN SUL NOSTRO SITO

Probabili formazioni

Pioli potrebbe passare dal 4-3-3 al 4-4-2. A farne le spese potrebbe essere Suso mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Ibrahimovic e Leao. Maran dovrebbe proporre il solito 4-3-2-1 con Nainggolan e Joao Pedro a supporto di Simeone.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. ALL. : Maran. A DISP. : Rafael, Cragno, Walukiewicz, Birsa, Lykogiannis, Oliva, Ionita, Castro, Cerri, Ladinetti.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic. ALL. : Pioli. A DISP. : Reina, A. Donnarumma, Conti, Gabbia, Bonaventura, Krunic, Paquetà, Brescianini, Suso, Rebic, Piatek.