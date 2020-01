Diretta Roma-Juventus ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv

ROMA - Per diventare Campione d'inverno, la Juventus deve vincere questa difficile trasferta dell'Olimpico contro la Roma di Fonseca. I giallorossi sono reduci dal ko interno contro il Torino, merito della doppietta di Belotti, e hanno voglia di riscatto. Fonseca, nella conferenza della vigilita, ha elogiato Maurizio Sarri definendolo: "Uno dei migliori d'Europa" e ha parlato di una gara diversa dalle altre. I giallorossi avranno voglia dei tre punti per non far scappar via la Lazio terza e tenere dietro l'Atalanta. Proprio la Dea, ha fatto un favore ai bianconeri fermando l'Inter sul pareggio al Meazza. Grazie a questo, la Juve ha la possibilità di conquistare tre punti importanti per chiudere in testa il girone d'andata. Sfida importante, dunque, che chiude la prima parte della Serie A con i giallorossi che giocheranno per vincere, mentre i bianconeri vorranno fare un regalo di compleanno a Sarri per i suoi 61 anni compiuti in settimana; il tecnico toscano, tuttavia, ha detto: "Non voglio regali, ma solo i tre punti".

SEGUI LA DIRETTA DI ROMA-JUVENTUS SUL NOSTRO SITO

Dove vederla in tv

Roma-Juventus si gioca oggi allo Stadio Olimpico di Roma. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e canale Sky 251 ed in streaming su SkyGo e NowTv.

Roma-Juventus, probabili formazioni

Sarri potrebbe scegliere Ramsey dal 1' nel ruolo di trequartista alle spalle del duo Cristiano Ronaldo-Dybala, con Higuain recuperato per la panchina. Per la Roma, invece, potrebbe esserci aria di rivoluzione con Cetin promosso titolare al fianco di Mancini e Smalling con il passaggio alla difesa a tre. In questo caso, Pellegrini farà da spalla per Zaniolo e Dzeko.

ROMA (3-4-1-2): Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Lo Pellegrini; Zaniolo, Dzeko. ALL.: Fonseca.

A DISP.: Mirante, Fuzato, Fazio, Spinazzola, Juan Jesus, Perotti, Ünder, Kalinic, Antonucci.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala. ALL.: Sarri.

A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Danilo, De Ligt, De Sciglio, Rugani, Emre Can, Pjaca, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.