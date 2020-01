Tutte le probabili formazioni della 19ª giornata di Serie A

TORINO - Il girone d'andata del campionato di Serie A si avvia alla conclusione. Dopo le vittorie di ieri del Milan sul Cagliari (2-0) e della Lazio sul Napoli (1-0) e il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta, il programma della 19ª giornata prosegue con le sfide di oggi. Il lunch match domenicale vedrà di fronte alla Dacia Arena l'Udinese, reduce dal successo esterno contro il Lecce, e il Sassuolo. Alle 15 in campo Fiorentina-Spal, Sampdoria-Brescia e Torino-Bologna. I granata, dopo il successo all'Olimpico contro la Roma, non vogliono fermarsi e per farlo dovranno battere la formazione emiliana dell'ex Sinisa Mihajlovic. Alle 18 in campo Hellas Verona e Sassuolo, mentre stasera alle 20.45 allo stadio Olimpico big match tra Roma e Juve. I bianconeri, battendo la formazione di Paulo Fonseca, scavalcherebbero l'Inter in classifica e si laureerebbero campioni d'inverno. A chiudere la 19ª giornata sarà però il match di domani alle 20.45 al Tardini tra Parma e Lecce.

Ecco tutte le probabili formazioni:

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-SASSUOLO (OGGI ORE 12.30)

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. ALL.: Gotti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, G. Ferrari, Romagna, Rogerio; Magnanelli, Obiang; J. Traore, Djuricic, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi.