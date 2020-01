Diretta Lecce-Inter ore 15: probabili formazioni e come vederla in tv

LECCE - L'Inter di Antonio Conte cerca i tre punti in casa del Lecce di Liverani per prendersi il primato della classifica, in attesa della gara della Juventus contro il Parma all'Allianz Stadium. Per i giallorossi di casa, la vittoria al Via del Mare è un vero e proprio tabù. Punti salvezza, tuttavia, fondamentali quelli in palio in questa sfida per la squadra di Liverani che è reduce da quattro sconfitte di fila. Inoltre, con la Lazio ad un solo punto ed una partita da recuperare, i nerazzurri devono ingranare la marcia giusta in questa trasferta dopo aver pareggiato in casa con l'Atalanta nell'ultimo turno. La lotta Scudetto con la Juve, infatti, passa anche da questa vittoria in Puglia che per l'Inter appare necessaria.

Dove vederla in tv

Lecce-Inter si gioca oggi, domenica 19 gennaio, alle 15.00 al Via del Mare di Lecce. La partita verrà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Serie A e 251, ed in streaming su SkyGo.

Probabili formazioni Lecce-Inter

Godin potrebbe ritornare titolare al posto di Bastoni, mentre Sensi e Barella dovrebbero esserci dal 1' al fianco di Brozovic in mediana. Confermata la coppia Lukaku-Lautaro Martinez che tanto bene sta facendo. Per Liverani, invece, problemi sulla sinistra dove dovrebbe agire Donati con Meccariello dall'altra parte. Mancosu, invece, potrebbe essere il rifinitore alle spalle di Falco e Babacar.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar. ALL.:Liverani.

A DISP.: Vigorito, Chironi, Riccardi, Rispoli, Vera, Gallo, Rispoli, Dell’Orco, Maselli, Majer, Lapadula, Farias.



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Martinez. ALL.:Conte.

A DISP.: Padelli, Berni, Ranocchia, Bastoni, Pirola, Lazaro, Borja Valero, Agoumè, Dimarco, Esposito, Sanchez.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.