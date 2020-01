Tutte le probabili formazioni della 21ª giornata di Serie A

TORINO - Dopo la vittoria del Milan ieri sul Brescia, il programma della 21ª giornata di Serie A prosegue oggi con tre sfide molto interessanti. A cominciare dal match delle 15 quando al Paolo Mazza scenderanno in campo Spal e Bologna. I ferraresi hanno abbandonato l'ultimo posto in classifica e dopo la vittoria contro l'Atalanta vogliono iniziare la scalata verso la salvezza. Alle 18 scenderanno invece in campo Fiorentina e Genoa. I viola sembrano essere rigenerati dopo la "cura" Iachini e, dopo aver battuto la Spal in casa, è arrivata anche la vittoria esterna al San Paolo contro il Napoli sabato scorso. In serata scenderà in campo il Torino che all'Olimpico ospita un'Atalanta ferita dopo la sconfitta contro la Spal. I riflettori in questa giornata saranno però tutti puntati sul derby della Capitale dove una Lazio reduce da 11 vittorie consecutive in campionato sfida una Roma che deve fare i conti con i tanti infortuni, ma che metterà tutto in campo dopo l'eliminazione in settimana dalla Coppa Italia contro la Juve. Proprio i bianconeri scenderanno in campo nel posticipo al San Paolo contro il Napoli. L'Inter scenderà in campo nel lunch match contro il Cagliari, mentre domani alle 15 sono tre le sfide in programma: Hellas Verona-Lecce, Parma-Udinese e Sampdoria-Sassuolo.

Ecco tutte le probabili formazioni:



PROBABILI FORMAZIONI SPAL- BOLOGNA (OGGI ORE 15)

SPAL (3-5-2): E.Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Murgia, Missiroli, B.Dabò, Reca; Petagna, Di Francesco. ALL.: Semplici. A DISP.: Thiam, Letica, Felipe, Tomovic, Salamon, Igor, Valoti, Valdifiori, Tunjov, Mastrilli, Floccari, Paloschi, Jankovic. INDISPONIBILI: Fares, D’Alessandro. SQUALIFICATI: -.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. ALL.: Mihajlovic. A DISP.: Da Costa, Sarr, Corbo, Boloca, Poli, Svanberg, Skov Olsen, Santander. INDISPONIBILI: Dijks, Denswil, Medel, Krejci. SQUALIFICATI: Bani, Sansone.

[[smiling:112351]]