Diretta Fiorentina-Genoa ore 18: come vederla in tv e formazioni ufficiali

FIRENZE - Al Franchi si gioca la 21esima giornata di Serie A con la Fiorentina che ospita il Genoa a caccia della terza vittoria di fila. Dopo aver battuto la Spal qui a Firenze e il Napoli al San Paolo, i Viola di Iachini vogliono confermarsi come una delle squadre più in forma del campionato battendo anche il Genoa e salendo a quota 27 punti in classifica. Per i rossoblù, infatti, la situazione si fa molto seria: ultimo posto, peggior difesa del campionato e due sconfitte di fila, quattro nelle ultime cinque. Numeri negativi per i liguri che vogliono invertire questo trend già a partire dalla difficile trasferta in Toscana. Sarà gara aperta con i padroni di casa a caccia unicamente della vittoria, mentre la squadra di Nicola vorrà sfruttare l'arma della difesa e del contropiede.

SEGUI LA DIRETTA DI FIORENTINA-GENOA SUL NOSTRO SITO

Dove vederla in tv

Fiorentina-Genoa si gioca oggi, sabato 25 gennaio, alle 18.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita verrà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Serie A e 251, ed in streaming su SkyGo.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Genoa

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger.Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Cutrone. ALL.: Iachini.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli. ALL.: Nicola.

ARBITRO: Orsato di Schio.