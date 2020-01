Spal-Bologna 1-3, i ragazzi di Mihajlovic vincono il derby emiliano

FERRARA - L’effetto corroborante del successo di lunedì scorso sull’Atalanta dura soltanto 45 minuti per la Spal, che gioca un buon primo tempo prima di perdere in casa, senza appello, il derby emiliano con il Bologna, nel primo anticipo del sabato della 21ª giornata. Allo Stadio Paolo Mazza finisce 3-1 per la squadra rossoblù, mentre i tifosi spallini, sugli spalti, non smettono mai di incitare i propri uomini.

Spal-Bologna, tabellino e statistiche

Spal-Bologna, la cronaca

Semplici schiera Di Francesco e Petagna coppia d'attacco nel 3-5-2 della sua Spal. Nel Bologna Mihajlovic siede inizialmente in tribuna a causa della pioggia e il suo vice Tanjga si affida a un 4-2-3-1 con Orsolini, Soriano e Palacio alle spalle di Santander centravanti. Proprio l’attaccante paraguaiano è il primo a farsi pericoloso, dopo meno di due minuti, con un colpo di testa ravvicinato di poco a lato. La Spal replica all’8’ con una botta di Missiroli fuori misura non di molto. Il derby si sblocca al 23’ con un rigore concesso da Fabbri grazie al monitor Var: Paz atterra Di Francesco e Petagna, dagli undici metri, trasforma spiazzando Skorupski. Il Bologna impiega un minuto per pareggiare: cross basso da destra di Soriano e Vicari, per anticipare Palacio, devia il pallone nella propria rete. Al 27’ Berisha salva su Santander e poi tocca l’attaccante del Bologna: Fabbri fischia il rigore, salvo poi rivedere le immagini al monitor Var e non concedere la massima punizione ai rossoblù. Prima dell’intervallo la Spal manca di pochissimo il raddoppio: Reca supera Skorupski con un rasoterra, ma Tomiyasu salva a porta vuota.