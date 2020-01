Napoli-Juve, la formazione ufficiale di Sarri

NAPOLI - Grande sfida questa sera al San Paolo per la 21ª giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno, tra il Napoli e la Juventus. Tanti i motivi d’interesse per il match tra gli azzurri e i bianconeri che soprattutto vedrà il ritorno al San Paolo di Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli. La Juve, dopo il successo contro la Roma in Coppa Italia, vuole continuare a vincere anche in Serie A per restare in vetta alla classifica. In caso di vittoria anche contro il Napoli la squadra di Sarri otterrebbe il sesto successo in campionato (l'ultimo ko risale allo scorso 7 dicembre in casa della Lazio). Andiamo a scoprire tutte le scelte di Sarri per il big match del San Paolo.