Diretta Roma-Lazio ore 18: come vederla in tv e formazioni ufficiali

ROMA - E' un derby molto importante quello che scende in campo alle 18 in un Olimpico gremito. Da una parte, infatti, c'è la terza forza di questa Serie A; una Lazio capace di vincere undici gare di fila in campionato e che è a caccia della dodicesima proprio nella sfida più importante. Per continuare a sognare lo scudetto e restare in scia della Juve capolista, infatti, i biancocelesti di Inzaghi vogliono vincere anche questo match difficile per dare un segnale forte al campionato. Per la Roma di Fonseca, invece, vincere il derby sarebbe importante per tenere dietro l'Atalanta, che ieri si è abbattuta a valanga sul Torino, e difendere il posto Champions League. Entrambe, inoltre, arrivano dall'eliminazione in Coppa Italia: biancocelesti battuti dal Napoli e giallorossi dalla Juventus. Per la supremazia cittadina, dopo l'1-1 dell'andata, ma anche e soprattutto per la classifica questo derby della capitale vale tantissimo.

SEGUI LA DIRETTA DI ROMA-LAZIO SUL NOSTRO SITO

Dove vederla in tv

Roma-Lazio si gioca oggi, domenica 26 gennaio, alle 18.00 allo stadio Olimpico di Roma. La partita verrà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Serie A e 251, ed in streaming su SkyGo.

Roma-Lazio, formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: S.Inzaghi

ARBITRO: Calvarese di Teramo