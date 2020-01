Diretta Napoli-Juve ore 20.45: come vederla in tv e formazioni ufficiali

NAPOLI – Maurizio Sarri torna al San Paolo da avversario, alla guida della Juventus prima in classifica. Sarà una sfida speciale per il tecnico bianconero che si aspetta tanti "fischi d'amore" da parte dei suoi ex tifosi. Il Napoli, reduce da quattro sconfitte consecutive in casa in campionato, tenta di ripartire dal successo in Coppa Italia sulla Lazio, che è valso il passaggio in semifinale e una preziosa boccata d'ossigeno. Negli ultimi 8 scontri diretti tra Napoli e Juve in campionato la formazione partenopea si è imposta una sola volta: era il 22 aprile 2018 e sulla panchina degli azzurri, che vinsero 1-0 a Torino, c'era Sarri. I numeri, classifica alla mano, sono impietosi: i bianconeri hanno più del doppio dei punti del Napoli (51 a 24) e 27 lunghezze di vantaggio sugli avversari. Occhi puntati, tra i tanti protagonisti della partita, su Cristiano Ronaldo che va a segno in campionato da 7 gare di fila, cui si può aggiungere anche la partita di Coppa Italia vinta con la Roma mercoledì sera..

Napoli-Juve, come vederla in tv

La sfida tra Napoli e Juventus sarà visibile in tv su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Disponibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Napoli-Juve, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri

Arbitro: Mariani di Aprilia.