Inter-Cagliari 1-1: l'ex Nainggolan punisce Conte

MILANO - L’ Inter ha la “pareggite”. La squadra di Conte si ferma per la terza volta di fila in campionato, stavolta è il turno del Cagliari che con l’ex Nainggolan risponde al gol iniziale di Lautaro Martinez (su assist del neoacquisto Young) e frena la corsa nerazzurra che attende con impazienza l’arrivo di Eriksen. L’argentino perde la testa nel recupero e si becca il rosso con l’intera panchina nerazzurra che protesta nei confronti del direttore di gara. Adesso la palla passa a Juve e Lazio : i bianconeri possono allungare a +6, i biancocelesti con un risultato positivo nel derby hanno l’occasione di agganciare i nerazzurri avendo anche una partita in più da recuperare.

Young subito in campo

Impossibile scindere la coppia Lautaro-Lukaku, Conte si affida a entrambi per tornare alla vittoria e rincorrere la Juve. In mediana c’è Borja Valero al posto dell’acciaccato Brozovic mentre il nuovo acquisto Young prende il posto dello squalificato Candreva. Maran è in emergenza: Pisacane e Ceppitelli non ci sono, davanti invece il solito tandem Joao Pedro-Simeone. Tra i pali si rivede invece Cragno, assente da sei mesi.

Sblocca Lautaro Martinez

L’Inter trova il vantaggio al 14’ con Barella ma Manganiello annulla prontamente per il fuorigioco dell’ex rossoblù sul lancio di Bastoni. Poco male (a parte il ko di Skriniar) perché la squadra nerazzurra sblocca il risultato al 29’ (dopo la convalida del Var) con il colpo di testa di Lautaro Martinez su assist dell’esterno inglese arrivato dallo United. L’argentino avrebbe l’opportunità di ripetersi, l’Uomo Cragno però ci mette i piedi e respinge un gol sicuro. Sul finale di primo tempo l’ottimo intervento di Handanovic nega la gioia personale a Faragò per il pareggio cagliaritano.

Nainggolan firma il pari

Nerazzurri all’arrembaggio e disperatamente alla ricerca del doppio vantaggio: chi ci va più vicino è Sensi, autore di un trittico di occasioni nel giro di pochi minuti che spaventa - e di molto - la difesa di Maran. La reazione del Cagliari si fa viva con il tiro-cross di Pellegrini che chiama Handanovic alla deviazione in corner e all’autorete sfiorata da Bastoni. Al 78’ il colpo di scena: botta da fuori di Nainggolan toccata da Bastoni e pareggio del Cagliari. Lukaku sfodera la solita potenza e con un’azione da manuale in solitaria sfiora il controsorpasso, Conte decide di inserire Sanchez per l’assalto finale. Il risultato non cambia, Lautaro perde la testa e si becca il rosso. Per l’Inter arriva il terzo pari di fila.