Calciomercato, Fiorentina, Napoli e Inter super attive. Juve, un colpo per giugno

Inter, Fiorentina e Napoli sono state le squadre più attive sul mercato invernale. La Juve pensa al futuro, un solo colpo mirato: il gioiello Kulusevski per giugno. Il Milan oltre a Ibrahimovic fa operazioni giovani e si riprende Laxalt dal Torino. La Roma cede in prestito gratuito il capitano Florenzi al Valencia e si prende tre giovani. L'Atalanta inserisce volti per ora poco noti e monetizza alcune cessioni. Lazio e Torino non si muovono, come le pericolanti, salvo il solito tourbillon del Genoa. Questo il quadro dei principali movimenti in serie A.

Il tabellone del calciomercato

ATALANTA

Gasperini si riprende Caldara per rilanciarlo, aggiunge Czyborra, Bellanova, Sutalo e Tameze. Soliti miracoli di bilancio: 44 milioni futuri per Kulusevski e 10 per Ibanez.

BOLOGNA

Pochi ritocchi modesti. In attacco parte Destro e arriva Barrow, a centrocampo esce Dzemaili ed ecco Dominguez.

BRESCIA

Nonostante la classifica, movimenti minori, i centrocampisti Skrabb e Bjarnoson.

CAGLIARI

Gli uruguayani sono di casa in Sardegna. Maran può essere soddisfatto di Gaston Pereiro del Psv, preferito a Pjaca.