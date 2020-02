Tutte le probabili formazioni della 22ª giornata di Serie A

TORINO – Archiviato il calciomercato di gennaio si torna in campo con la 22ª giornata di Serie A. Apre il turno oggi alle 15 la sfida tra il Bologna, reduce dal successo nel derby con la Spal, e il Brescia, che non vince da sei gare. Alle 18 saranno Cagliari e Parma a scendere in campo, mentre la gara serale del sabato mette di fronte Sassuolo e Roma. Il lunch match di domenica sarà la sfida tra Juventus e Fiorentina: i bianconeri, dopo il ko contro il Napoli, cercano di ritrovare punti e certezze mentre i viola, con Iachini in panchina, appaiono più solidi ma non ancora totalmente guariti. Tre gli incontri in programma domani alle 15: Atalanta-Genoa, Lazio-Spal e Milan-Verona. La Lazio, soprattutto, sogna di inserirsi nella lotta scudetto battendo gli emiliani di Semplici, ultimi in classifica con Genoa e Brescia. L'Atalanta non può rallentare nella corsa alla Champions mentre il Milan, reduce da 5 successi di fila tra campionato e Coppa Italia, non vuole fermarsi contro un Hellas che però sembra tornato solido come nei primi mesi della stagione. Alle 18 in campo al Via del Mare Lecce e Torino: per il tecnico granata Mazzarri è un test fondamentale dopo i 7 gol presi dall'Atalanta e l'eliminazione dalla Coppa Italia di martedì scorso a San Siro. Nel posticipo serale l’Udinese ospita alla Dacia Arena l’Inter di Antonio Conte. Chiuderà il programma la partita di lunedì alle 20.45 a Genova tra Sampdoria e Napoli. La squadra di Gattuso sembra aver ritrovato il sorriso dopo il successo in Coppa Italia sulla Lazio e in campionato con la Juve. I blucerchiati di Ranieri però non possono permettersi scivoloni.

Ecco tutte le probabili formazioni:

Probabili formazioni Bologna-Brescia (oggi ore 15)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. ALL.: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A DISP.: Da Costa, Sarr, Boloca, Corbo, Dominguez, Svanberg, Skov Olsen, Barrow, Santander. INDISPONIBILI: Krejci, Dijks, Medel. SQUALIFICATI: Tomiyasu.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Donnarumma. ALL.: Corini. A DISP.: Alfonso, Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Martella Ndoj, Bjarnason, Skrabb, Ayè, Spalek. INDISPONIBILI: -. SQUALIFICATI: Balotelli.

