Diretta Sassuolo-Roma ore 20.45: come vederla in tv e probabili formazioni

REGGIO EMILIA – Rinfrancata dalla bella prestazione nel derby con la Lazio, la Roma va sul campo del Sassuolo alla ricerca di tre punti preziosi nella corsa Champions. Di fronte, al Mapei Stadium, avrà la squadra di De Zerbi che, nonostante un gioco collaudato e interessante, continua ad avere risultati fortemente altalenanti. Al Mapei Stadium prima gara senza capitan Florenzi (ceduto al Valencia) per i giallorossi di Fonseca, che porterà in panchina i nuovi arrivati Perez, Villare e Ibanez. Il Sassuolo non ha mai battuto la Roma in campionato (5 pareggi e 8 sconfitte fino a oggi). Dzeko cerca il centesimo gol con la maglia romanista mentre Lorenzo Pellegrini ritrova la squadra che l'ha consacrato in Serie A.

Segui il live di Sassuolo-Roma sul nostro sito

Sassuolo-Roma, dove vederla in tv

La partita tra Sassuolo e Roma sarà visibile in televisione in diretta, con inizio alle 20.45, su Dazn e Dazn 1 (canale 209 di Sky).

Sassuolo-Roma, probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tojan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. A DISP.: Pegolo, Turati, Marlon, Muldur, Piccinini, Rogerio, Magnanelli, Bourabia, Traorè, Raspadori, Defrel. ALL.: De Zerbi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. A DISP.: Mirante, Fuzato, Peres, Cetin, Fazio, Ibanez, Kolarov, Villar, Pastore, Perotti, Perez, Kalinic. ALL.: Fonseca.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.