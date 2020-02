Diretta Cagliari-Parma ore 18: probabili formazioni e come vederla in tv

CAGLIARI - Nell'anticipo delle 18 della 22ª giornata alla Sardegna Arena si sfidano Cagliari e Parma. I sardi, dopo quattro sconfitte consecutive, nelle ultime due hanno acciuffato altrettanti pareggi in rimonta contro Brescia e Inter. La gara d'andata rappresentò un punto di svolta per la squadra di Maran che, ancora ferma a zero punti, conquistò la vittoria (3-1), aprendo di fatto la striscia di 13 risultati utili consecutivi. I ducali dopo il ko esterno contro la Juve sono tornati al successo battendo in casa l'Udinese e con una vittoria oggi scavalcherebbero proprio i sardi in classifica (Cagliari e Parma sono appaiate al sesto posto con 31 punti). Il Cagliari ha vinto quattro delle ultime sei sfide contro il Parma in Serie A (1N, 1P), dopo non aver ottenuto alcun successo nelle sei precedenti (3N, 3P).

