Diretta Lazio-Spal ore 15: come vederla in tv e formazioni ufficiali

ROMA – La Lazio vuole confermarsi terza forza nella lotta scudetto riprendendo la sua marcia contro la Spal, dopo le 11 vittorie di fila interrotte dal pareggio nel derby di domenica scorsa. I biancocelesti di Inzaghi sono imbattuti da 15 partite in campionato e il capocannoniere del campionato Ciro Immobile, con i suoi 23 gol realizzati finora, ha segnato 8 reti in più di tutta la Spal, ferma a quota 15. La formazione di Semplici, pur ultima con Genoa e Brescia, ha però un'identità di gioco e qualche lampo, soprattutto in trasferta. Le ultime due vittorie in campionato della Spal sono infatti arrivate lontano da Ferrara: 2-1 sul campo del Torino in 21 dicembre e 2-1 a Bergamo sull’Atalanta il 20 gennaio.

Lazio-Spal, dove vederla in tv

La partita tra Lazio e Spal sarà trasmessa in diretta televisiva, con inizio alle 15, su Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre).

Lazio-Spal, formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Felipe, Bonifazi; Strefezza, Castro, Missiroli, Dabo, Reca; Floccari, Di Francesco. ALL.: Semplici.

ARBITRO: Giua di Pisa.