Udinese-Inter 0-2: la doppietta di Lukaku riporta Conte a -3 dalla Juve

UDINE - Dopo un'ora di grande sofferenza, la doppietta di Lukaku permette all'Inter di sbancare 2-0 la Dacia Arena di Udine e di rispondere a Juventus e Lazio, che hanno agevolmente sbrigato le pratiche Fiorentina e Spal. I ragazzi di Conte patiscono le sgroppate di Fofana, le discese di Sema e la fisicità di Okaka, ma il terzetto Skriniar-De Vrij-Bastoni tiene botta, limitando i pericoli. Grande chance non sfruttata da De Paul nel primo tempo, poi è il belga ex United a sovvertire i valori in campo, con un piattone sinistro che passa sotto le gambe di Nuytinck (64'). Il raddoppio arriva invece su calcio di rigore procurato da Alexis Sanchez (71'), in campo da 12' minuti. Delude Eriksen, sostituito da Brozovic al 58'.

Inter, Handanovic dà forfait. Esposito titolare

L'Inter è chiamata al riscatto dopo tre pareggi consecutivi, con Antonio Conte che deve fare a meno di Lautaro Martinez squalificato e di Gagliardini, Sensi e Borja Valero indisponibili, lanciando pertanto dal primo minuto i tre rinforzi del mercato di gennaio, Young, Moses ed Eriksen, oltre al baby Esposito, preferito a Sanchez come spalla di Lukaku. In porta dà forfait Handanovic, permettendo così a Padelli di debuttare in A con la maglia nerazzurra alla terza stagione, mentre in difesa Bastoni ancora una volta è preferito a Godin. Di contro l'Udinese, che viene da due sconfitte di fila, si presenta alla Dacia Arena con un 5-3-2 in fase di non possesso facilmente trasformabile in 3-5-2 in ripartenza (o 3-4-1-2 quando De Paul avanza a ridosso di Okaka e Lasagna), mentre De Maio in luogo di Ekong rappresenta l'unica novità di formazione rispetto a domenica scorsa. Il primo squillo è di matrice ospite (1') e risponde al nome di Esposito, che raccoglie palla sulla trequarti, controlla e scarica in porta con potenza e discreta precisione, costringendo Musso a rifugiarsi in corner.

Eriksen e Vecino pericolosi

Fofana spadroneggia a centrocampo, le sue percussioni costringono l'Inter sovente a rinculare affannosamente, ma difetta di precisione in fase di rifinitura. Da un suo appoggio sbagliato, che vanifica una ghiotta chance friulana, nasce per giunta un contropiede meneghino concluso dal potente (ma centrale) destro di Eriksen (7'). I nerazzurri puntano sul possesso palla, l'Udinese è compatta e riparte in verticale: al 10' ci prova De Paul da fuori, deviato in angolo, all'11' Stryger Larsen costringe Barella a spendere un fallo che gli costa il giallo, analoga situazione 6' dopo con l'esterno danese ammonito per un intervento su Young. Poco prima (16'), la clamorosa chance capitata sui piedi di Fofana, che perde un tempo di gioco, sfavorito dall'asfissiante marcatura di Skriniar, prima di cercare la porta difesa da Padelli, centrando l'esterno della rete. L'Inter si rende pericolosa al 19' con l'insidioso cross di Moses su cui si avventa Vecino col ginocchio, ma la deviazione del centrocampista uruguayano non inquadra lo specchio. La partita è piacevole e si gioca su ritmi molto alti, le attente difese arginano azioni potenzialmente pericolose. Fofana cerca gloria al 29', ma il suo tiro, tutt'altro che irresistibile, crea qualche apprensione di troppo al dodicesimo nerazzurro.