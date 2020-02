Diretta Sampdoria-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv e le formazioni ufficiali

GENOVA - Nel Monday Night della 22ª giornata di Serie A il Napoli di Gennaro Gattuso fa visita alla Sampdoria di Claudio Ranieri. Gli azzurri dopo i due successi consecutivi tra Coppa Italia (Lazio) e campionato (Juve), sembrano aver ritrovato il sorriso e stasera andranno alla ricerca dei tre punti. Il cammino lontano dal San Paolo fino a questo momento non è stato esaltante: solo tre vittorie (Fiorentina, Lecce e Sassuolo). Nell'ultimo precedente al Ferraris, quello della scorsa stagione, furono i blucerchiati ad avere la meglio con un netto 3-0: in casa, i doriani potrebbero superare i partenopei in due stagioni di Serie A consecutive per la prima volta dal 1993-1994. La squadra è riuscita a tirarsi fuori dalla zona retrocessione e sotto la gestione Ranieri sembra aver ritrovato lo smalto. Il tecnico ex Leicester è già l’allenatore che ha visto più 0-0 nella Serie A in corso (quattro), mentre nei Top-5 è dietro solo a Diego Simeone (cinque con l’Atletico Madrid).

SEGUI SAMPDORIA-NAPOLI IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO