Sampdoria-Napoli 2-4, Elmas e Demme al primo gol in Serie A

GENOVA - Il Napoli sfrutta l’onda dell’entusiasmo per il successo sulla Juventus, andando a vincere sul campo della Sampdoria, 4-2 nel monday night della 22ª giornata. Al Ferraris viene fuori una partita vivace: la formazione di Gattuso non è impeccabile, ma riesce ad aggiudicarsi una gara che sembrava recuperata dalla Sampdoria di Ranieri, abile nelle veloci ripartenze con fraseggi ben organizzati. Alla fine prevale la maggiore qualità del Napoli.

Sampdoria-Napoli, tabellino e statistiche

Sampdoria-Napoli, la cronaca

Nella Sampdoria c’è Thorsby terzino destro al posto dello squalificato Bereszynski mentre a centrocampo torna Jankto: manca, per questioni burocratiche, il difensore centrale giapponese Yashida, proveniente dalla Premier League. Nel Napoli, privo di Fabian Ruiz influenzato, Gattuso lancia lo slovacco Lobotka, alla prima da titolare, con Elmas e Di Lorenzo, in difesa, accanto a Manolas. Pronti, via e il Napoli passa in vantaggio: cross pennellato di Zielinski al 3’, Milik si stacca dalla marcatura di Colley e infila in rete di testa. All’11’ l’attaccante polacco ci riprova con un rasoterra di sinistro, Audero blocca. Poi è la Samp a farsi viva: al 13’ Gabbiadini serve Quagliarella, ma la conclusione dell’ex del Napoli è poco angolata e facile da controllare per Meret. Passano altri tre minuti e la squadra di Gattuso raddoppia: Elmas, poi commosso per il primo gol in Serie A, tocca in rete su angolo di Mario Rui, prolungato dalla testa di Di Lorenzo. I padroni di casa tornano in partita al 26’ con una magia di Quagliarella: l’attaccante blucerchiato trafigge Meret con una perfetta mezza girata al volo su lancio lungo di Ekdal. Al 40’ la Sampdoria sfiora il pareggio con Ramirez, che colpisce il palo a conclusione di un’azione concitata. Prima dell’intervallo un colpo di testa di Milik costringe Audero alla deviazione in angolo.