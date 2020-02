Diretta Lazio-Hellas Verona ore 20.45: come vederla in tv e formazioni ufficiali

ROMA - Il secondo posto nel mirino. La Lazio ha fissato il proprio obiettivo: vincere il recupero della diciassettesima giornata per scavalcare l'Inter in classifica. E avvicinarsi alla Juventus capolista: con i tre punti, infatti, la squadra di Simone Inzaghi andrebbe a -2 dai bianconeri. Dopo il 5-1 rifilato alla Spal domenica, il morale è altissimo in casa biancoceleste, con i tifosi pronti a rispondere: stasera all'Olimpico sono attese 45 mila persone. Attenzione però all'Hellas Verona, una delle rivelazioni del campionato. La formazione di Juric è stata capace di fermare il Milan reduce da tre vittorie di fila.

Dove vederla in tv

La partita tra Lazio e Hellas Verona sarà trasmessa in diretta televisiva, con inizio alle 20.45, su DAZN e DAZN1 (canale 209 di Sky).

Lazio-Hellas Verona, le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Borini; Verre. All.: Juric.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

