Tra Lazio e Verona nessun gol, ma tanto spettacolo

All’ingresso in campo delle due squadre la Curva Nord biancoceleste dà spettacolo con una suggestiva coreografia che ricostruisce una gigantesca aquila sugli spalti con le luci dei telefonini. La Lazio di Inzaghi si affida a un 3-5-2 con Immobile e Caicedo tandem d’attacco mentre nel Verona c’è Borini , arrivato a gennaio, al centro del reparto offensivo. Nella prima parte di gara l’Hellas si difende bene, ripartendo velocemente e mettendo in difficoltà la Lazio. Al 18’ Strakosha è protagonista di un doppio miracolo sulle conclusioni di Pessina e Borini, anche se nella seconda occasione l’arbitro Abisso rileva un fuorigioco. La Lazio cresce con il passare dei minuti e sfiora il gol con una percussione di Immobile al 22’: Silvestri però gli esce incontro e para. Poi sale in cattedra Luis Alberto che al 36’ costringe Silvestri a un intervento prodigioso con la mano di richiamo e al 45’ colpisce il palo , con il portiere scaligero pietrificato e sicuramente fuori causa.

ROMA - La Lazio manca il sorpasso al secondo posto sull’Inter, pareggiando 0-0 con il Verona nel recupero della gara della 17ª giornata, saltata per l’impegno dei biancocelesti nella Supercoppa Italiana di Riad. I ragazzi di Inzaghi non giocano male, ma si trovano di fronte un Hellas in versione prima parte di stagione, attento in copertura, abile nella manovra e capace di pungere nelle ripartenze.

Serie A, risultati e classifica

Luis Alberto protagonista

Nel secondo tempo il Verona torna a macinare gioco, come nella prima parte del match, mettendo in difficoltà la Lazio: al 65’ è però il “solito” Luis Alberto a sfiorare nuovamente il gol, scheggiando il palo. Poi il grido di gioia per Juric resta in gola al 69’ quando Verre, da ottima posizione, non inquadra di pochissimo la porta. La partita è divertente, con lampi da entrambe le parti: Immobile, Milinkovic Savic e ancora Luis Alberto sfiorano il gol vittoria per i biancocelesti mentre in casa gialloblù è Borini a essere “neutralizzato” da una paratona di Strakosha. Il gol non arriva: Lazio e Verona chiudono sullo 0-0. Diciassettesima gara senza sconfitte per i biancocelesti di Inzaghi: eguagliato il record societario ottenuto dalla Lazio di Eriksson nell'aprile del 1999.