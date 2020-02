Tutte le probabili formazioni della 23ª giornata di Serie A

TORINO - Si è già aperta la 23ª giornata di Serie A con la Roma che ha perso all'Olimpico per 3-2 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il turno continua con la sfida del Franchi di Firenze tra Fiorentina e Atalanta dopo le polemiche del presidente dei viola Commisso dopo la partita contro la Juve della scorsa settimana. Alle 18, invece, ecco l'esordio per Moreno Longo sulla panchina del Torino che ospita la Sampdoria per tornare alla vittoria. In serata, occhio alla Juventus di Sarri che sul campo del Verona, sorpresa del campionato, prova a vincere ancora. Nella corsa scudetto, la Lazio giocherà alle 18 di domenica contro il Parma al Tardini, dopo lo 0-0 casalingo contro il Verona, mentre l'Inter di Conte sarà impegnata nel derby contro il Milan al Meazza nell'ultimo match di questo turno. Alle 12.30, invece, tocca a Spal e Sassuolo che si scontrano per obiettivi differente, mentre sono sempre tre le gare delle 15: Brescia-Udinese, Genoa-Cagliari e Napoli-Lecce. Gli azzurri di Gattuso stanno provando ad uscire dal tunnel e battendo il Lecce di Liverani al San Paolo potrebbero mettere in fila la terza vittoria che sarebbe l'ideale in vista dell'andata di Coppa Italia contro l'Inter della prossima settimana.

Ecco tutte le probabili formazioni:

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA (ORE 15)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger.Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. ALL.: Iachini. A DISP.: Terracciano, Caceres, Venuti, Terzic, Dalla Mura, Agudelo, Ceccherini, Brancolini, Badelj, Ghezzal, Sottil, Vlahovic. INDISPONIBILI: Duncan, Kouamé, Ribery. SQUALIFICATI: -.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D.Zapata. ALL.: Gasperini. A DISP.: Sportiello, Rossi, Caldara, Czyborra, Bellanova, Hateboer, Malinovskyi, Tamère, Colley, Muriel. INDISPONIBILI: Sutalo. SQUALIFICATI: De Roon.