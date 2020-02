Tutte le probabili formazioni della 23ª giornata di Serie A

TORINO - Ha già riservato alcune sorprese la 23ª giornata di Serie A con la Roma che ha perso all'Olimpico per 3-2 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel primo match del venerdì e non solo. Caduta a sorpresa anche per la Juventus di Sarri che al Bentegodi contro il Verona perde 2-1 nonostante la decima partita di fila con gol per Cristiano Ronaldo. Sconfitta, inoltre, anche per il nuovo Torino di Moreno Longo che dopo esser passato in vantaggio si fa rimontare in casa dalla Sampdoria per 3-1 così come la Fiorentina che viene sconfitta 2-1 al Franchi dall'Atalanta, quarta in classifica in solitaria. Lunch match delle 12.30, invece, affidato alla sfida tra Spal e Sassuolo che vale tanto per entrambe le squadre seppur per obiettivi differenti, mentre sono sempre tre le gare delle 15: Brescia-Udinese, Genoa-Cagliari e Napoli-Lecce. Gli azzurri di Gattuso stanno provando ad uscire dal tunnel e battendo il Lecce di Liverani al San Paolo potrebbero mettere in fila la terza vittoria che sarebbe l'ideale in vista dell'andata di Coppa Italia contro l'Inter. Per la corsa scudetto, invece, si parte alle 18 con la Lazio di Simone Inzaghi che fa visita al Parma al Tardini per portarsi a -1 dalla Juve, mentre l'Inter di Conte sarà impegnata nel derby contro il Milan al Meazza nell'ultimo match di questo turno per tentare l'aggancio ai bianconeri in vetta alla classifica.

Ecco tutte le probabili formazioni:

FORMAZIONI UFFICIALI SPAL-SASSUOLO (ORE 12.30)

SPAL (3-5-2): E.Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Castro, Missiroli, Dabp, Reca; Petagna, Di Francesco. ALL.: Semplici. A DISP.: Thiam, Letica, Felipe, Cionek, Salamon, Valdifiori, Fares, Murgia, Tunjov, Zukanovic, Floccari, Valoti. INDISPONIBILI: D’Alessandro, Cerri. SQUALIFICATI: -.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, G.Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Traorè, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi. A DISP.: Pegolo, Turati, Marlon, Tripaldelli, Muldur, Peluso, Piccinini, Rogerio, Magnanelli, Djuricic, Bourabia, Raspadori, Defrel. INDISPONIBILI: Chiriches. SQUALIFICATI: -.