Diretta Napoli-Lecce ore 15: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

NAPOLI - Il Napoli sembra essersi lasciato alle spalle il momento complicato e dopo i due successi consecutivi in campionato contro Juve e Sampdoria, seguiti alla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, la squadra di Rino Gattuso sembra aver ritrovato sorriso ed entusiasmo. Oggi Insigne e compagni ospitano alle 15 il Lecce di Fabio Liverani. Un'avversaria ostica visto che nell'ultimo turno si è sbarazzata del Torino con un netto 4-0 e ha mostrato sul campo maturità e consapevolezza dei propri mezzi. Nel match d'andata al Via del Mare una doppietta di Llorente, Insigne e Fabian Ruiz regalarono al Napoli una delle tre vittorie esterne conquistate fin qui in campionato. Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro il Lecce in Serie A (1N, 1P), incluse le ultime tre: tante quante nelle precedenti 14 contro i salentini nel massimo torneo (6N, 3P).

SEGUI NAPOLI-LECCE IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO