Diretta Inter-Milan ore 20.45: come vederla in tv e probabili formazioni

MILANO - Per agganciare la Juventus in vetta alla classifica di Serie A, l'Inter di Antonio Conte deve battere il Milan nel derby di Milano che chiude questa 23esima giornata. Impresa non di certo facile quella dei nerazzurri che, dopo aver vinto all'andata 2-0, si trovano di fronte un Milan molto diverso. Al posto di Giampaolo, infatti, in panchina c'è Pioli rispetto ad un girone fa e, soprattutto, c'è uno Zlatan Ibrahimovic in più tra le fila dei rossoneri. Ciò che è certo, tuttavia, è che l'occasione è ghiotta per l'Inter che può approfittare dello scivolone di Verona dei bianconeri di Sarri per recuperare punti in vista dei prossimi decisivi mesi. Per il Milan, invece, dietro 19 punti rispetto ai rivali cittadini, vincere questo derby è fondamentale per far gioire i propri tifosi e continuare la rincorsa all'Europa. Nel 2020, infatti, i rossoneri sono imbattuti con tre pareggi e quattro vittorie, così come i cugini nerazzurri, e vorranno di certo allungare questa striscia magari vincendo una stracittadina fondamentale per il prosieguo della stagione.

Inter-Milan, dove vederla in tv

Inter-Milan si gioca stasera, domenica 9 febbraio, alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. La partita verrà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e canale 251, ed in streaming su SkyGo.

Inter-Milan, probabili formazioni

Conte dovrebbe affidarsi ad Alexis Sanchez in avanti per far coppia con Lukaku. In mezzo, invece, dovrebbe toccare a Vecino e Barella affiancare Brozovic con Young e Candreva sulle fasce. Al posto dello squalificato Bastoni, ecco Godin con De Vrij e Skriniar, mentre Handanovic dovrebbe andare in panchina con Padelli titolare. Pioli, invece, pensa di giocarsi la carta Rebic, insieme a Calhanoglue e Castillejo alle spalle di Ibrahimovic con i soli Kessiè e Bennacer a fare filtro in mezzo al campo. Kjaer, invece, dovrebbe esserci con Romagnoli al centro della difesa.

INTER (3-5-1-1): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Sanchez, R.Lukaku. ALL.: Conte.

A DISP.: Handanovic, Stankovic, Ranocchia, D'Ambrosio, Biraghi, Moses, Sensi, Borja Valero, Agoumé, Eriksen, Esposito.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

A DISP.: Begovic, Ant.Donnarumma, Calabria, Gabbia, Musacchio, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Paquetà, Saelemaekers, Leao, Maldini.

ARBITRO: Maresca di Napoli.