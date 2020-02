Spal-Sassuolo 1-2: apre Bonifazi, Caputo e Boga firmano la rimonta

FERRARA - Il vantaggio firmato dall'ex Toro Kevin Bonifazi al 23' non basta alla Spal per muovere la propria classifica ed abbandonare l'ultima piazza: al Mazza vince infatti 2-1 in rimonta il Sassuolo grazie al calcio di rigore segnato da Caputo al 65' e, soprattutto, alla zuccata di Boga al 90', favorita da uno splendido assist di Berardi. Scatto importante del Sassuolo che sale così a quota 29 punti, provvisoriamente a -1 dal Napoli.

Spal-Sassuolo, tabellino e statistiche

La classifica di Serie A

Spal-Sassuolo 1-0: la sblocca Bonifazi

La Spal è chiamata al riscatto dopo il ko nel derby col Bologna e la pesante sconfitta rimediata con la Lazio, che hanno ben presto cancellato l'impresa ferrarese in casa dell'Atalanta. Semplici insiste col 3-5-2 e recupera Vicari, che rileva Felipe nel cuore della difesa, Strefezza sull'out destro e Petagna in attacco, coadiuvato dall'ex di turno Di Francesco. Confermati i rinforzi di gennaio Bonifazi, Castro e Dabo. Morale alle stelle invece in casa Sassuolo e De Zerbi mantiene quasi in blocco gli undici protagonisti del clamoroso 4-2 rifilato alla Roma: unica eccezione Djuricic, sostituito da Traoré. Gara d'attesa della formazione estense, alla ricerca degli spazi concessi da un avversario che fa del palleggio la sua qualità migliore. Boga e Berardi ci provano in sequenza (18' e 22'), ma al 24' a passare in vantaggio è la Spal: mischione in area, Obiang ostacola Consigli e rinvia male, regalando a Bonifazi il tap-in di testa a porta vuota, secondo gol stagionale per il difensore alla terza esperienza in biancazzurro (il primo l'aveva segnato in maglia granata). La prima frazione, fin lì giocata a ritmi piuttosto sostenuti, si fa elettrizzante, col Sassuolo che si riversa nella metà campo spallina, esponendosi a pericolosi contropiedi: al 31' Di Francesco va ad un passo dal 2-0, gioia negatagli dalla paratona di Consigli, quattro minuti più tardi è invece Petagna che, costretto a defilarsi, non riesce a pungere col mancino ad incrociare. Il nervosismo di Dabo (ammonito) nei confronti di Locatelli, la pallonata ricevuta in pieno volto da Bonifazi, fortunatamente senza conseguenze, su una punizione calciata con violenza da Boga e l'infortunio del centrocampista franco-burkinabè arrivato a gennaio dalla Fiorentina (rilevato da Murgia) anticipano il duplice fischio dell'arbitro Giacomelli.