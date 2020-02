Parma-Lazio 0-1, un gol di Caicedo fa sognare Inzaghi

PARMA - Continua il sogno scudetto della Lazio, che piega 1-0 il Parma in trasferta e sale a un solo punto dalla Juventus capolista. Decide il match un gol dell’attaccante ecuadoriano Caicedo, all’ottava rete in campionato. La Lazio raggiunge peraltro le 18 partite consecutive senza sconfitte in Serie A, impresa mai riuscita nella storia biancoceleste.

Parma-Lazio 0-1, tabellino e statistiche

Parma-Lazio, la cronaca

Al Tardini le squadre osservano un minuto di silenzio prima del match in memoria di Ernesto Ceresini, storico presidente del Parma, scomparso il 4 febbraio di trent’anni fa. D’Aversa schiera una formazione emiliana con Caprari e Cornelius nel tridente offensivo, in porta c’è Colombi mentre Kulusevski parte dalla panchina. Nella Lazio mancano Milinkovic Savic e Stefan Radu, iniziano tra i rincalzi Lazzari e Correa mentre davanti è confermato il tandem Immobile-Caicedo. Il primo tempo è giocato a buon ritmo all’insegna dell’equilibrio: il Parma parte con un piglio migliore, poi la formazione di Inzaghi cresce con il passare dei minuti. Dopo una serie di conclusioni fuori misura il primo portiere a scaldarsi le mani è Colombi su incornata di Caicedo, poi è Marusic a impegnare il portiere del Parma. Al 41’ la Lazio passa in vantaggio: Luis Alberto mette il pallone in mezzo all’area, contrasto tra Immobile e Iacoponi, poi Caicedo gonfia la rete con una mezza girata da pochi passi. L’arbitro Di Bello consulta il Var (Luca Banti) prima di convalidare il gol per un possibile tocco di mano di Immobile, non rilevato però neanche con l’aiuto della tecnologia.