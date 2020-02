Scudetto, è lotta a tre: il calendario di Juve, Inter e Lazio fino al termine della stagione

TORINO - Dopo la sconfitta della Juventus sul campo del Verona, Inter e Lazio hanno approfittato del passo falso dei bianconeri e hanno accesso la lotta in testa alla classifica di Serie A. I nerazzurri hanno battuto in rimonta il Milan nel derby, agganciando la Juve al primo posto in graduatoria, e i biancocelesti hanno vinto sul campo del Parma, arrivando a meno uno dalla coppia di testa. Inter e Juve condividono il primo posto con 54 punti, la Lazio insegue ad un solo punto di distanza. La formazione di Maurizio Sarri e la squadra di Antonio Conte, però, saranno impegnate anche nelle coppe europee e in Coppa Italia mentre la Lazio è fuori da Europa League e coppa nazionale e può pensare esclusivamente alla Serie A, con il sogno scudetto. Ecco il calendario completo di Inter, Lazio e Juventus (con eventuali impegni di coppa) fino al termine della stagione 2019/20.