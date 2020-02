Bologna-Genoa 0-3: lo show di Sanabria rallenta la corsa di Mihajlovic

BOLOGNA - Il Genoa cala il tris al Dall’Ara. Il Bologna di Mihajlovic si ferma dopo le tre vittorie di fila e cade in casa con le reti di Soumaoro e Sanabria e il rigore finale firmato da Criscito . Il match vive il suo momento chiave al 34’ quando Massa, dopo il consulto col Var, decide di sventolare il rosso a Schouten . La squadra del serbo termina addirittura in 9 per l’espulsione di Denswil in occasione del penalty siglato dal capitano. Di particolare bellezza il gol dell’ex attaccante della Roma: una corsa in slalom dalla propria metà campo che mette fuori causa il povero Skorupski. Per Nicola tre punti importanti in chiave salvezza, per Sinisa una brusca frenata in ottica Europa.

Sanabria show, che gol!

Il pomeriggio del Genoa si apre con una defezione: Pandev è costretto a uscire già al 13’ per una botta al ginocchio ed è rimpiazzato da Pinamonti. L’infortunio del suo giocatore più in forma non scoraggia la squadra di Nicola che - tolta l’occasione di Orsolini - inizia sin da subito a mettere il Bologna alle corde. Skorupski compie il miracolo su Sanabria, al 28’ però non può nulla sulla deviazione ravvicinata del neo-acquisto Soumaoro che anticipa Danilo e piazza l’1-0. L’altro momento chiave che spiana la strada agli ospiti è il rosso a Schouten (dato col Var per un’entrataccia su Behrami): sul finale di primo tempo il quasi raddoppio di Sturaro e il bis firmato da Sanabria che mette al tappeto l’intera difesa bolognese partendo dalla propria metà campo (44’).

Criscito firma il rigore del 3-0

Il Bologna non si dà per vinto e rientra dagli spogliatoi con tutt’altro piglio: comanda la partita e relega il Genoa a semplice spettatore anche se, di chance clamorose, se ne vedono ben poche. Barrow ci prova su calcio piazzato, Perin è sulla traiettoria e non ha nessun tipo di problema. Mihajlovic opta per il doppio cambio: dentro Dominguez e Skov Olsen. I tifosi del Dall’Ara beccano Radovanovic, a terra dopo una torsione innaturale del ginocchio: il centrocampista prova a resistere, ma è costretto a lasciare il campo a Cassata al 75’. Nel finale il rigore di Criscito fissa il punteggio sul 3-0: il Bologna termina in 9 per il rosso a Denswil. Nicola gongola e fa i conti con Sturaro. L’ex juventino, già diffidato, sarà costretto a saltare il prossimo impegno casalingo contro la Lazio.