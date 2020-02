Diretta Juventus-Brescia ore 15: come vederla in tv e probabili formazioni

TORINO - Forte il bisogno di vittoria della Juventus di Maurizio Sarri che in casa contro il Brescia non può sbagliare. Dopo la sconfitta di Verona e il pareggio, agguantato solo nel finale, a San Siro contro il Milan in Coppa Italia, i bianconeri devono tornare a prendersi tre punti. Pur senza Ronaldo non convocato, infatti, Sarri dovrà trovare nuove strade per vincere. Dall'altra parte, invece, ci sarà un Brescia di Diego Lopez reduce dal pareggio in casa contro l'Udinese dell'ultimo turno di campionato. Inoltre, i lombardi hanno bisogno di punti per la corsa alla salvezza visto che nella parte bassa della classifica sono in tante le squadre che corrono. Per i bianconeri di casa, tuttavia, la vittoria è d'obbligo anche per prepararsi al meglio al ritorno della Champions League dove affronteranno il Lione negli ottavi di finale. Obiettivo tre punti, dunque, per i padroni di casa guidati da Sarri che così potranno poi essere spettatori interessati della sfida al vertice che si gioca in serata tra Lazio e Inter.

Juventus-Brescia, diretta tv e streaming

La partita tra Juventus e Brescia è in programma alle ore 15 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e canale 252. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Segui Juventus-Brescia LIVE sul nostro sito

Le probabili formazioni di Juventus-Brescia

Sarri dovrebbe scegliere Ramsey alle spalle di Higuain e Dybala per sopperire alle assenze di Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. In difesa, dovrebbero esserci Danilo e Rugani al posto di Cuadrado e De Ligt. Per quel che riguarda Lopez, tante assenze anche per lui con Alfonso che dovrebbe giocare tra i pali, Mateju centrale di difesa e Balotelli unica punta con Zmrhal e Ayè a dargli supporto.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Higuain, Dybala. ALL.: Sarri.

A DISP.: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Cuadrado, De Ligt, Coccolo, Matuidi, Olivieri.

BRESCIA (4-5-1): Alfonso; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Zmrhal, Bisoli, Dessena, Bjarnason, Ayè; Balotelli. ALL.: Lopez.

A DISP.: Andrenacci, Semprini, Ndoj, Spalek, Mangraviti, Viviani, Skrabb, Alfr.Donnarumma.

ARBITRO: Chiffi di Padova.