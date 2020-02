Diretta Cagliari-Napoli ore 18: come vederla in tv e probabili formazioni

CAGLIARI - Due formazioni alla ricerca della vittoria si affrontano alla Sardegna Arena per il 24° turno di Serie A. Il Cagliari di Maran non vince da più di due mesi ed in casa vuole tornare a far gioire i propri tifosi in una sfida importante come quella contro il Napoli. Gli azzurri di Gattuso, d'altronde, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Lecce in campionato, ma anche dalla vittoria a San Siro contro l'Inter in Coppa Italia, hanno bisogno dei tre punti per riprendere la corsa all'Europa che si fa sempre più difficile. Trasferta complicata, tuttavia, per gli uomini di Gattuso che vincendo alla Sardegna Arena darebbero un segnale importante di ripresa e di battaglia per arrivare in Europa il prossimo anno. Cagliari, però, che non può permettersi altri scivoloni, soprattutto in casa, perché i tre punti mancano da troppo tempo e la classifica, tanto bella nella prima parte di stagione, sta cominciando a diventare poco tranquilla.

Cagliari-Napoli: come vederla in tv

Cagliari-Napoli è in programma oggi alle ore 18 alla Sardegna Arena di Cagliari e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e canale 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Gattuso dovrebbe scegliere Hysaj a sinistra in luogo di Mario Rui, mentre in mezzo al campo va verso la conferma Fabian Ruiz insieme a Demme e Zielinski. Davanti, probabile il recupero di Insigne che dovrebbe essere pronto ad affiancare Callejon e Mertens. Per Maran, invece, potrebbe esserci la sorpresa della difesa a tre con Nandez e Pellegrini che agiranno a tutta fascia, mentre davanti il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Joao Pedro e Simeone.

CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Mattiello, Pisacane, Klavan; Nandez, Oliva, Cigarini, Ionita, Lu. Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. ALL.: Maran.

A DISP.: Rafael, Olsen, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis, Birsa, Pereiro, Ragatzu, Paloschi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Meret, Karnezis, Luperto, Ghoulam, Lobotka, Llorente, Elmas, Politano.

ARBITRO: Doveri di Roma.