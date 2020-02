Diretta Lazio-Inter ore 20.45: come vederla in tv e probabili formazioni

ROMA – La domenica di Serie A si chiude con il match scudetto tra Lazio e Inter in uno Stadio Olimpico strapieno di tifosi entusiasti: la squadra di Inzaghi, staccata di un solo punto da nerazzurri e Juventus, può sorpassare i ragazzi di Conte e non vuole smettere di pensare in grande. La Lazio peraltro non perde da 18 partite, impresa mai riuscita nella sua storia, e appare una macchina ben oliata che ha in Immobile il suo formidabile bomber (25 reti in 23 presenze in campionato finora). L’Inter però non è da meno dall’alto delle sue 16 gare di fila senza sconfitte: Conte non ha mai perso contro la Lazio in campionato (5 successi e 2 pari finora). Stasera, se da una parte fanno impressione i due reparti offensivi (nell’Inter Lukaku e Lautaro Martinez sono forse la miglior coppia d’attacco della Serie A), dall’altra non bisogna dimenticare che si affrontano le difese meno battute del campionato: 20 gol incassati finora.

Segui Lazio-Inter live sul nostro sito

Lazio-Inter, come vederla in tv

La partitissima dell’Olimpico tra Lazio e Inter sarà visibile in tv in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La sfida scudetto sarà visibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Lazio-Inter, probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A DISP.: Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Vavro, Marusic, J. Lukaku, Cataldi, Parolo, A. Anderson, Adekanye, Caicedo. ALL.: S. Inzaghi.

INTER (3-5-2): Padellj; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku, L. Martinez. A DISP.: Handanovic, Berni, Stankovic, D’Ambrosio, Godin, Ranocchia, Biraghi, Moses, Borja Valero, Eriksen, Sanchez. ALL.: Conte.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.