Cagliari-Napoli 0-1: magia di Mertens, Gattuso vede l'Europa

CAGLIARI - Il Napoli vince 1-0 sul campo del Cagliari nel 24° turno del campionato di Serie A grazie alla magia di Mertens nel secondo tempo. Dopo il primo tempo terminato senza reti,l'attaccante belga è decisivo nella ripresa e regala il successo agli azzurri. La formazione di Gattuso, dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Inter, sbanca la Sardegna Arena e trova tre punti importanti per la rincorsa all'Europa, salendo a quota 33 in classifica. Il Cagliari, invece, rimedia l'ottava sconfitta in campionato e rimane a 32 punti .

Poche emozioni e zero reti nel primo tempo

Maran lancia dal primo minuto la coppia offensiva Joao Pedro-Simeone supportata sulla trequarti da Gaston Pereiro. Gattuso risponde con il tridente formato da Callejon, Mertens ed Elmas. Il Napoli parte meglio ed è subito pericoloso dalle parti di Cragno prima con una giocata di Elmas in area di rigore rossoblù e poi con il tiro di Fabian Ruiz che finisce a lato. Al 12' minuto di gioco dal fischio d'inizio arriva il primo cartellino giallo dell'incontro: ammonito Joao Pedro per un contatto con Demme. La prima occasione del Cagliari, invece, è al 20' con il tentativo di Pereiro con un tiro a giro ma Ospina è attento sulla linea di porta. Il Napoli risponde con le chance per Zielinski e Callejon prima del cartellino giallo a Walukiewicz e della pericolosissima punizione di Mertens dal limite, ad un soffio dal palo. Pereiro, invece, mette paura alla squadra di Gattuso con una bellissima azione personale superando diversi difensori azzurri ma il suo tiro è impreciso. Poi, dopo un paio di occasioni su calcio da fermo, il primo tempo si chiude senza minuti di recupero e senza reti.

Magia di Mertens, il Napoli sbanca Cagliari

Il secondo tempo inizia senza cambi. Dopo 10 minuti, Mertens è pericoloso con una serpentina prima del tentativo di Zielinski con la deviazione di Cragno in calcio d'angolo. Il Napoli sembra spingere, il Cagliari si fa vedere solo con un paio di conclusioni da fuori area che non preoccupano Ospina. Gattuso gioca la carta Insigne al 60': l'attaccante entra in campo per Demme, per il primo cambio della sfida, con Elmas che arretra sulla linea dei centrocampisti. Passano cinque minuti dalla sostituzione e gli azzurri trovano il vantaggio con una magia di Mertens: il belga, su passaggio di Hysaj, sblocca l'incontro con un bellissimo tiro a giro sul secondo palo. Il Napoli è avanti, Gattuso lancia Politano al posto di Callejon e Maran effettua il primo cambio, con Paloschi dentro e Pereiro fuori. Il Cagliari prova a reagire ma non mette paura al Napoli: solo un tiro di Pellegrini dalla distanza tra l'ingresso in campo di Walukiewicz per Mattiello e l'ultimo cambio di Gattuso (Mario Rui per Hysaj). Poi, nel finale, la formazione di Maran prova l'assedio alla ricerca del pareggio, entra anche Birsa per Cigarini, e si fa vedere dalle parti di Ospina con un altro tiro da fuori. Stavolta, è Klavan ad impegnare il portiere ospite dalla distanza. Birsa, invece, pochi minuti dopo, calcia altissimo. Il Napoli riesce a difendere il risultato fino al fischio finale, al termine di cinque minuti di recupero, e porta a casa una vittoria importante per la rincorsa all'Europa.