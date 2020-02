Serie A, undici giocatori fermati dal giudice sportivo

MILANO - Sono in tutto undici i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo dopo la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, ai quali si aggiunge la squalifica, per una giornata, anche del tecnico del Parma, Roberto Roberto D'Aversa. Sono stati fermati Denswil e Schouten (Bologna), Aye (Brescia), Nandez (Cagliari), Badelj (Fiorentina), Sturaro (Genoa), Bonucci (Juventus), Luiz Felipe (Lazio), Murru e Ramirez (Sampdoria) e Veloso (Verona).

Ammende

Ammenda di 13mila euro alla Roma ("per avere suoi sostenitori, al 16' del secondo tempo, lanciato un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, che colpiva uno spettatore senza conseguenze lesive"); 8mila all'Atalanta ("per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni oggetti di varia natura"); e 6mila alla Sampdoria ("per avere suoi sostenitori, al 23' del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni che costringevano l'arbitro a interrompere la gara per un minuto").