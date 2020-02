Diretta Brescia-Napoli ore 20.45: come vederla in tv e probabili formazioni

BRESCIA - Il Napoli di Rino Gattuso, tornato alla vittoria domenica contro il Cagliari (1-0) dopo il ko al San Paolo contro il Lecce, sfida stasera alle 20.45 allo stadio Rigamonti il Brescia di Lopez nell'anticipo della 25ª giornata di Serie A. I tre punti conquistati in Sardegna grazie al gioiello di Dries Mertens hanno consentito agli azzurri di salire a quota 33 punti in classifica, avvicinandosi così alla zona Europa, distante ora solo due lunghezze. Più complessa invece la situazione in casa Brescia. Le Rondinelle dopo il cambio in panchina, dove Diego Lopez ha preso il posto di Eugenio Corini, hanno collezionato un punto, frutto del pareggio interno contro l'Udinese. Domenica, invece, è arrivato il 16° ko stagionale in campionato (l'ottavo in trasferta). Balotelli e compagni nulla hanno potuto di fronte alla capolista Juve che ha portato a casa i tre punti grazie alle reti di Dybala e Cuadrado. La salvezza per il Brescia è ora distante sette punti. Le dirette concorrenti iniziano a correre e per tenere il passo bisogno iniziare a vincere.

SEGUI BRESCIA-NAPOLI IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO