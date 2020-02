Tutte le probabili formazioni della 25ª giornata di Serie A

TORINO - La Serie A torna in campo dopo la Champions e l'Europa League e, soprattutto, dopo la vittoria in rimonta per 2-1 del Napoli a Brescia nell'anticipo del venerdì. Si ricomincia con Bologna-Udinese che saranno in campo al Dall'Ara alle 15 con i rossoblù a caccia di riscatto dopo la sconfitta contro il Genoa, sempre in casa, dello scorso turno. Alle 18, invece, tocca alla Juve che fa visita alla Spal, ultima in classifica, per difendere il primato. Riflettori, poi, che si spostano sul match serale del Franchi di Firenze dove arriva il Milan di Pioli e Ibrahimovic a sfidare la Fiorentina. Il lunch match di giornata, invece, vedrà impegnata la Lazio, seconda forza della Serie A, che al Ferraris contro il Genoa vuole ancora una vittoria per restare al passo della Juve capolista. Tre, come al solito, le gare delle 15: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Torino-Parma con Longo ancora alla ricerca della prima vittoria alla guida dei granata. All'Olimpico di Roma alle 18 di domenica, invece, arriva il Lecce di Liverani che è in gran forma in quanto reduce da tre vittorie di fila. Dall'altra parte, però, ci sono i giallorossi che in casa vogliono dar seguito alla vittoria contro il Gent in Europa League. A chiudere il turno ci pensa l'Inter di Conte che al Meazza ospita la Sampdoria nel posticipo domenicale.

Ecco tutte le probabili formazioni della 25ª giornata:



PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-UDINESE (ORE 15)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Poli, Dominguez; Orsolini, Palacio, Skov Olsen; Barrow. ALL.: Mihajlovic. A DISP.: Da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Boloca, Stanzani, Mazza, RoffoLuci, Juwara, Cangiano, Baldursson.

INDISPONIBILI: Krejci, Dijks, Medel, Sansone, Santander, Soriano, Svanberg. SQUALIFICATI: Denswil, Schouten.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. ALL.: Gotti. A DISP.: Nicolas, Perisan, Samir, Ter Avest, Walace, Jajalo, Zeegelaar, Nestorovski, Teodorczyk.

INDISPONIBILI: Prodl, De Maio. SQUALIFICATI: -.